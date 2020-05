Rems-Murr-Rundschau Einkaufsgutscheine für Bedürftige

Die Corona-Krise betrifft jeden. Besonders zu knapsen haben jene, die ohnehin am Existenzminimum leben und auf gespendete Lebensmittel in den Tafelläden angewiesen sind. Finanzielle Unterstützung für die sechs Tafeln des Rems-Murr-Kreises kommt jetzt vom ZVW-Hilfsverein. Er hat 720 Gutscheinkarten für drei Supermärkte, zwei Discounter und einen Drogeriemarkt auf den Weg gebracht, die über die Tafeln an bedürftige Menschen verteilt werden. „Viele Tafeln können und konnten wegen Corona nicht öffnen, dadurch kommen die Bedürftigen nicht an die Ware ran“, sagt ZVW-Geschäftsführer Ullrich Villinger bei der Übergabe der Gutscheine. „Viele mussten schließen, weil in den Läden die Hygienemaßnahmen nicht umzusetzen waren oder weil Helfer vor Ansteckung geschützt werden mussten und ausfielen“, sagt Petra Off. Wer jeden Cent umdrehen muss, den bringe es schnell in die Bredouille, über Wochen hinweg in den regulären Handel ausweichen zu müssen. Die Einkaufsgutscheine sind da ein Lichtblick und ermöglichen einen Einkauf im Wert von 30 Euro.

In sechs Supermärkten können die Gutscheine eingelöst werden

Die Gutscheinkarten hat der Hilfsverein des ZVW bei sechs verschiedenen Händlern gekauft. Darunter drei regionale Supermärkte: Marktkauf in Schorndorf, Edeka Reichert in Weinstadt und Edeka Reinhardt in Winnenden, die ihrerseits zehn Euro zur Gesamtsumme dazuschossen, 20 Euro kamen vom ZVW-Hilfsverein. Diese Gutscheine sind nur in den drei Märkten einlösbar und werden nach dem Wohnort des Tafel-Kunden verteilt. Auch bei zwei Discountern und einem Drogeriemarkt kaufte der ZVW-Hilfsverein die Gutscheine pro Stück für 30 Euro ein. Je nachdem, welchen Gutschein der Bedürftige erhält, kann er damit in einer frei wählbaren Filiale von Aldi, Lidl und dm einkaufen.