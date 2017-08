Bundestagswahl 2017 Interaktives Wahlportal des Zeitungsverlags

Für den Wahlkreis Waiblingen kandidieren Jürgen Braun (AfD), Dieter Böttcher (MLPD), Sybille Mack (SPD), Reinhard Neudorfer (Linke), Uwe Olschenka (ÖDP), Dr. Joachim Pfeiffer (CDU), Andrea Sieber (Grüne) und Lisa Walter (FDP).

Sie alle haben unter wahlen.zvw.de ein Profil. Neben persönlichen Angaben, wie zum Beispiel Hobbys, informieren sie die Nutzer darüber, warum sie bei der Bundestagswahl kandidieren. Außerdem finden Sie nützliche Links zu Homepages, Twitter-Accounts oder Facebook-Seiten.

Stellen Sie den Kandidaten eine Frage

Nutzer haben auch in diesem Jahr die Möglichkeit, den Kandidaten ihre Fragen zu stellen. Der Kandidat wird automatisch per E-Mail benachrichtigt, sobald eine Frage eingegangen ist. So kann er diese umgehend beantworten.

Die gesamte Berichterstattung mit Bildern und Videos zur Bundestagswahl 2017 werden wir im Wahlportal sammeln. Außerdem informieren die Kandidaten in der Rubrik „Wahltermine“ über ihre Wahlveranstaltungen.

Live-Ergebnisse am Wahlabend

Das Wahlportal passt sich automatisch dem Endgerät an. Wer also am Wahlabend nicht zu Hause vor dem PC sitzen kann oder will, kann sich auch unterwegs über das Smartphone oder Tablet die Ergebnisse ansehen. Am Wahlabend werden wir in Echtzeit Prognosen und alle Ergebnisse im Rems-Murr-Kreis im Wahlportal veröffentlichen. Die Nutzer erfahren, welcher Kandidat es in den Bundestag geschafft hat und wer wie viele Stimmen an Ihrem Wohnort erhalten hat. Zudem berichten wir am Wahlabend live auf www.zvw.de.

