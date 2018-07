Rems-Murr-Rundschau Messerattacke: Verdächtiger wird weiter gesucht

Plüderhausen.

Die Polizei sucht weiter nach dem 20-jährigen afghanischen Asylbewerber Amir Wafa. Er steht im Verdacht, am vergangenen Wochenende den Vater seiner Ex-Freundin in dessen Haus in Plüderhausen niedergestochen und schwer verletzt zu haben. Polizeisprecher Ronald Krötz sagte auf Anfrage am Sonntag: „Die Fahndung läuft.“ Es seien zahlreiche Hinweise eingegangen. Allerdings habe sich bisher keiner als richtig herausgestellt.