Coronavirus im Rems-Murr-Kreis Neue Infektionen – und neue Regeln

Wie stellt sich das aktuelle Infektionsgeschehen im Kreis dar?

Aktueller Stand, Dienstag, 20 Uhr: 54 Infektionsfälle insgesamt im Kreis. Während das Landratsamt am Montag acht Neuansteckungen meldete (zwei in Waiblingen, zwei in Schorndorf, zwei in Backnang, einen in Fellbach, einen in Leutenbach), kamen am Dienstag bis zum Abend nur fünf weitere hinzu – eine in Korb, drei in Backnang, eine in Weissach im Tal. Optimisten mögen folgern: Greifen da womöglich bereits die Sicherheitsmaßnahmen – Schulschließungen, Veranstaltungsabsagen und so weiter? Schön wär’s. Erstens: Auch bei langfristig eindeutig nach oben weisenden statistischen Entwicklungen kann es zwischendurch manchmal kurz Ausschläge nach unten geben. Zweitens: In den Test-Laboren kommt es aufgrund der vielen eingehenden Proben zu Verzögerungen. Der leichte Rückgang der Neuinfektionen am Dienstag hat zunächst einmal rein gar nichts zu bedeuten – aussagekräftig wäre allenfalls ein Abwärtstrend über viele Tage hinweg. Zudem steigen die Zahlen Baden-Württemberg weiter.