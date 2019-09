Rems-Murr-Rundschau Versuchter Mord: "Er wollte mir das Leben nehmen"

Stuttgart / Fellbach.

„Er wollte mir mein Leben nehmen, nur weil ich wieder ich selbst sein wollte“: Eine 24-jährige frühere Angestellte eines Fellbacher Casinos beschrieb am Freitag vor dem Landgericht Stuttgart detailliert den Angriff ihres Ex-Freundes am 3. März. Er hat laut Anklage versucht, sie mit einem Steakmesser zu töten. An die Tat erinnere er sich nicht, bitte aber um Vergebung, sagte der 40-jährige Albaner.



Sieben Stichverletzungen an Bauch und Rücken trug die Frau davon, die schlimmste rund sechs Zentimeter tief. Der Mann hatte, wie die 24-Jährige im Zeugenstand schilderte, am Abend des 3. März 2019 trotz Hausverbots das Casino in Fellbach betreten, in dem sie damals arbeitete. Schnurstracks sei er auf sie zugegangen, habe sie mit Pfefferspray besprüht und mit Schlägen traktiert. Sie sei in die Herrentoilette geflohen und habe mit aller Kraft versucht, sich von innen gegen die Tür zu stemmen. Dem Mann gelang es trotzdem, die Frau weiter zu attackieren. Sie rannte aus der Toilette in den Aufenthaltsraum und stemmte sich dort erneut gegen die Tür. Der Mann verschwand. Warum, blieb unklar. Die Frau bemerkte erst jetzt, dass sie heftig blutete. Zuvor hatte sie gar nicht wahrgenommen, dass ihr Ex-Freund mit einem Messer auf sie losgegangen war. Es habe sich für sie angefühlt, als schlage er auf sie ein. Später fand die Polizei die abgebrochene Klinge des Steakmessers in der Toilette.



Die 24-Jährige ist sich, wie sie aussagte, absolut sicher, dass ihr ehemaliger Freund weiter auf sie eingestochen hätte, wäre das Messer nicht abgebrochen.

Einige Wochen zuvor war es zur Trennung der beiden gekommen. Im September vergangenen Jahres hätten sie sich im Casino kennengelernt. Der 40-Jährige habe sich dort sehr oft mit Freunden aufgehalten und war „einer der nettesten Kunden“. Man kam ins Gespräch, näherte sich an - „und ich habe mich in ihn verliebt“, erzählte die junge Frau vor Gericht.