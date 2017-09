Bundestagswahl 2017 Ursula von der Leyen in Grunbach

Überschwänglich lobte Ursula von der Leyen zu Anfang ihren Gastgeber, den Waiblinger CDU-Wahlkreisabgeordneten Joachim Pfeiffer. Der gab zum Abschied das Lob brav zurück und betonte, wie erfolgreich seine Parteifreundin als Familien-, Arbeits- und Verteidigungspolitikerin bereits war und dabei immer neue Wege beschritten habe. Er sei sich sicher, so Pfeiffer, dass die Verteidigung nicht das Letzte gewesen sei, was von der Leyen für Deutschland und die Union tun werde. War von der Leyens Hochgesang auf die solide Haushaltspolitik von Finanzminister Wolfgang Schäuble ein kleiner Fingerzeig, welches Ministerium sie sich für sich in einem neuen Kabinett Merkel vorstellen könnte?

Deftiger Seitenhieb auf die SPD

Wahlkampfreden müssen unterhalten. Insofern lag Ursula von der Leyen richtig, dass sie das ernste Thema Wehretat mit einem deftigen Seitenhieb auf die unzuverlässige SPD eröffnete. Weder habe sich SPD-Kanzler Gerhard Schröder einst gegen den Beschluss gewandt, dass jedes Nato-Mitgliedsland zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Sicherheit und Verteidigung aufwenden solle, noch habe Außenminister Frank-Walter Steinmeier 2014 Vorhalte geäußert oder sein Nachfolger Sigmar Gabriel 2017 hinter verschlossenen Türen die zwei Prozent infrage gestellt. Dass Kanzlerkandidat Martin Schulz im Wahlkampf zum Zwei-Prozent-Ziel erkläre „Nicht mit uns!“, kann die Verteidigungsministerin überhaupt nicht nachvollziehen und vermisst die Verlässlichkeit.

"Willkommen in der Wirklichkeit"

Von der Leyen begründete höhere Ausgaben für die Bundeswehr nicht zuletzt mit einer veränderten und zunehmend unsicheren Welt. Als sie vor vier Jahren ihr Amt angetreten habe, sei Afghanistan im Vordergrund gestanden. Kein Mensch habe an die Annexion der Krim durch Russland und den unerklärten Krieg in der Ukraine gedacht; niemand habe sich vorstellen können, dass die Mörderbanden des Islamischen Staates den Nahen Osten in Brand setzen und den Terror nach Europa tragen. Heute bilde die Bundeswehr Peschmerga-Kämpfer in Syrien im Kampf gegen den IS aus, seien Bundeswehrsoldaten in Litauen stationiert und sicherten Eurofighter den Luftraum im Baltikum; die Marine sei im Einsatz im Mittelmeer, kämpfe gegen Schlepper und rette Menschen in Seenot. „Die Bundeswehr hat diese Aufträge angenommen.“ Und dafür brauche sie eben auch mehr Geld. Bis 2024 rund 30 Milliarden Euro im Jahr. Oder wie die Rechnung des SPD-Kandidaten aussieht, Jahr für Jahr drei bis fünf Milliarden Euro mehr. Das entspreche just jenen 30 Milliarden, die auch die Nato im Auge hat, merkte von der Leyen an: „Ich kann der SPD nur zurufen: Willkommen in der Wirklichkeit!“

Deutschland hat schon viel Geduld und Verständnis aufgebracht

Die Türkei stelle die Wertegemeinschaft Nato auf eine harte Probe. Staatspräsident Erdogan entferne sich immer weiter von „unseren Werten“, sagte von der Leyen. Deutschland und andere Nato-Mitglieder hätten schon viel Geduld und Verständnis aufgebracht. Die Türkei habe zwei Bürgerkriegsländer als Nachbarn, Syrien und die Türkei; das Land hat drei Millionen Flüchtlinge aufgenommen und die PKK trage den Terror in die Städte. All diese Herausforderungen rechtfertigen aus Sicht der Verteidigungsministerin nicht, dass die Türkei die Bürgerrechte beschneide, Journalisten inhaftiere und Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Bundesrepublik beleidige. „Es ist Zeit, Klartext zu sprechen.“ Es sei richtig, die Wirtschaftsförderungsprogramme zu überprüfen, eine Zollunion infrage zu stellen und den Beitrittsprozess zur EU zu hinterfragen. Dieser Prozess hieße nämlich nicht, dass sich Europa an die Türkei anpassen muss, sondern die Türkei an die Europäische Union. Und dies bedeute: Menschenrechte, unabhängige Justiz, Meinungs-, Presse- und Religionsfreiheit.

Bürokratie in Deutschland ist umständlich

Kaum hatte Ursula von der Leyen den schweren Acker Verteidigungspolitik verlassen, wurde sie zur lockeren Wahlkämpferin. Wolfgang Schäubles Nullverschuldung sei „gelebte Generationengerechtigkeit“, die Jugendarbeitslosigkeit sei abgeschafft, mittelständische Familienunternehmen müssten vor Bürokratie verschont werden. Gerade bei Bürokratie fielen ihr ein paar nette Anekdoten ein. Wie umständlich gehe es in Deutschland im Vergleich zum volldigitalisierten Estland zu. Dort könnten Eltern ihre Kinder bereits digital im Kindergarten anmelden, automatisch würden Gebühren berechnet und abgebucht – und in der Steuererklärung verbucht. Schöne digitale Welt. Auch wenn das vollautonome Fahren noch Zukunftsmusik ist, können Autos immerhin schon autonom einparken. „Das ist besonders wichtig für die Männer“, sagte von der Leyen und hatte die Lacherinnen auf ihrer Seite. „Wir Frauen können es ja schon.“

Rechtsanspruch auf einen Ganztages-Schulplatz

Mit Blick in die nächste Legislaturperiode kündigte von der Leyen an, die Familie in die Mitte rücken zu wollen. Nach dem Elterngeld vor zehn Jahren und den Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz, die in ihrer Zeit als Familienministerin eingeführt wurden, stehe in den nächsten vier Jahren der Rechtsanspruch auf einen Ganztages-Schulplatz auf der Tagesordnung. Darüber hinaus werde der Kinderfreibetrag beziehungsweise das Kindergeld erhöht sowie ein Baukindergeld von 12 000 Euro je Kind eingeführt, damit sich junge Familien Eigentum leisten könnten. Welcher Finanzminister dafür seine auf Nullverschuldung programmierte Kasse öffnet, ließ Ursula von der Leyen offen.