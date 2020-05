Rems-Murr S-Bahn fährt bald wieder regulär

Ab Montag, 11. Mai, fahren die S-Bahnen dann weitestgehend wieder im regulären Fahrplan, heißt es in einer Pressemitteilung des VVS. Demnach fahren dann montags bis freitags alle Linien wieder zwischen etwa 6 Uhr und 10 Uhr sowie zwischen etwa 12 Uhr und 20.30 Uhr im Viertelstundentakt. Auch die Flughafenfrühverbindungen verkehren wieder. Lediglich der Nachtverkehr an den Wochenenden bleibt vorerst ausgesetzt.

Zum regulären Angebot kehrt die S-Bahn aber erst nach dem Übergangsfahrplan ab 4. Mai zurück. Dieses Angebot kommt insbesondere den Schulen entgegen, die wieder Unterricht in den Schulgebäuden ermöglichen. In den übrigen Zeiten - auch in der Hauptverkehrszeit am Nachmittag und Abend - gilt überall das stabile Grundangebot im Halbstundentakt. Dazu werden weitestgehend Langzüge mit drei Triebwagen eingesetzt. Die Rückkehr zum regulären Fahrplan steht unter dem Vorbehalt, dass die allgemeine Situation weiterhin stabil bleibt und sich die positive Entwicklung fortsetzt.