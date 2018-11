Rems-Murr-Sport Abgezockter TVB stürmt den Berliner Fuchsbau

Handball, 1. Bundesliga, Männer: Füchse Berlin – TVB 1898 Stuttgart 25:30 (12:17) / Tolle Mannschaftsleistung vor 7131 Zuschauern

Nach dem überzeugenden Auftritt gegen Hannover hat der Handball-Erstligist TVB 1898 Stuttgart am Donnerstagabend einen Coup gelandet: Vor 7131 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle düpierte das Team von Trainer Jürgen Schweikardt die Füchse Berlin mit 30:25. Der TVB zeigte sowohl in der Defensive als auch in der Offensive eine herausragende Leistung.