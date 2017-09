Rems-Murr-Sport Abschluss des ZVW-Fußballcamps

Schon wieder vorbei? Am Ende ist es allen auch diesmal viel zu schnell gegangen. Das zehnte Fußballcamp von Zeitungsverlag und Kreissparkasse Waiblingen endete am Freitag – mit Clowns, vielen Auszeichnungen und gemeinsamen Aktionen mit den Eltern.

Die mussten sich in Winterbach unter anderem gegen das Team Leicester City bewähren, das das Champions-League-Turnier im Camp gewonnen hatte. Weil das Getümmel dabei wohl noch nicht groß genug war, tauschte Camp-Chef Detlef Olaidotter kurzerhand die Leicester-Spieler gegen den Rest der Camp-Kicker aus, was die fußballerische Qualität nicht unbedingt steigerte. Anders als zuvor in der Trainingsarbeit war die in diesem Fall aber auch nicht wichtig. Spaß sollte die Abschlussveranstaltung machen. Und diesen Anspruch erfüllte sie.

Ausbildung der Kinder im Mittelpunkt

Die Trainingstage zuvor waren allerdings auch alles andere als spaßfrei, aber im Mittelpunkt stand die Ausbildung der Kinder. Zwölf Trainer kümmerten sich darum und zeigten sich beeindruckt: „Ganz anders“ als Teilnehmer bei anderen Camps seien die Superkicker, wobei mit anders eindeutig besser gemeint ist, angenehmer.

Erstmals DFB-Fußballabzeichen

Aber auch die Qualität stimmt. Erstmals legten alle das DFB-Fußballabzeichen ab. Vor wenigen Wochen erst hat Olaidotter das in einem anderen Camp gemacht. Von 60 Teilnehmern schafften dort nur drei das Abzeichen in Gold. In Winterbach waren es immerhin 13.

Was aus Campteilnehmern wird: Trainer und Nationalspieler

Zum zehnten Mal hat es nun stattgefunden, das Fußballcamp in Winterbach. Manches ist gleich geblieben im Laufe der Jahre, vieles hat sich auch verändert. Unverändert ist die hohe Qualität des Trainings und dass nicht nur auf fußballerische Klasse geachtet wird, sondern genauso auf das soziale Verhalten der Teilnehmer. Neu hinzu kamen Trainingsmethoden und die starke Konzentration auch auf die Entwicklung der geistigen Fähigkeiten. Das Trainerteam entwickelt immer wieder neue Ideen – und verändert sich: Aus Campteilnehmern werden Trainer. Vier waren es diesmal, die als Teilnehmer begonnen haben, den fünften stoppte ein Hundebiss.

Einer der vier, Lukas Tauschek, übernimmt immer mehr Aufgaben von Cheftrainer Detlef Olaidotter. „Ich bin mittlerweile fürs Brötchenschmieren zuständig“, sagt er selbst. „Wenn du wissen willst, welche Wurst drauf ist, weiß ich Bescheid. Ansonsten ist Lukas zuständig.“

88 Teilnehmer überwiegend aus dem Kreis

Was nur teilweise stimmt, denn der Winnender weiß genau, was im Camp passiert. Und wenn’s nötig ist, übertönt seine Stimme jeder andere. Mehr Verantwortung an andere abzugeben, war jedoch schon länger sein Ziel gewesen, und mit Lukas Tauschek hat er offensichtlich den Richtigen gefunden. Der 23-jährige aus Schlechtbach organisiert das Training auf den Plätzen oder auch mal in der Halle.

Die 88 Teilnehmer kamen überwiegend aus dem Rems-Murr-Kreis, doch das Camp ist mittlerweile offenbar auch überregional bekannt. Pascal ist Mitglied im FV Illertissen. Er ist durch den Winnender Lennart Will ins Superkicker-Camp gekommen. Die beiden haben sich in einem anderen Camp kennengelernt. Und weil Will gehört hatte, das Superkicker-Camp sei gut, haben Sie sich angemeldet. Und es nicht bereut.

Nationalspielerin zu Besuch

Zum ersten Mal zu Besuch in Winterbach war Christof Elser. Der Physiotherapeut aus Schwäbisch Gmünd erzählte von seiner Arbeit als Athletiktrainer bei der TSG Hoffenheim sowie bei RB Salzburg und Leipzig und zeigte den Teilnehmer einige Übungen aus dem Repertoire der Bundesligisten.

Eine Nationalspielerin war ebenfalls zu Besuch. Julia Landenberger aus Winterbach war früher Campteilnehmerin, heute kickt sie in der U-15-Nationalmannschaft.

1475 Euro für die Clowns mit Herz

Erstmals war ein zentraler Punkt das Torwarttraining. 22 Kinder interessierten sich dafür. Alfred und Gudram Geist kümmerten sich um sie, offensichtlich mit Erfolg. „Sie haben toll mitgemacht.“

Zwei etwas merkwürdige Gäste hatten sich am Freitag auch unter die Besucher geschlichen: Frau Margarine und Herr Brokkoli Knoblauch. Sie sahen nicht nur seltsam aus unter all den Sportlern, sondern redeten auch zuweilen wirres Zeugs. Clowns darf man das allerdings nachsehen. Die beiden aus dem Team Clowns mit Herz vom Klinikum Winnenden gaben der Veranstaltung eine zusätzliche heitere Note.

Und sie gingen nicht mit leeren Händen. Zusammen mit dem Tombolaerlös (zu gewinnen waren unter anderem Eintrittskarten für den VfB) spendeten ZVW und SWN 1475 an den gemeinnützigen Verein. Schließlich hat der ein ähnliches Ziel das Superkicker-Fußballcamp: Kinder glücklich machen.