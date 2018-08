Rems-Murr-Sport Alina Kenzel qualifiziert sich für EM-Finale

Berlin/Waiblingen.

EM-Neuling Alina Kenzel hat in Berlin ihr erstes Ziel erreicht: Die 20-jährige Kugelstoßerin des VfL Waiblingen ist ins Finale der Frauen am Mittwoch eingezogen. In der Qualifikation am Dienstagvormittag übertraf sie mit 17,46 Metern im zweiten Versuch die geforderte Weite von 17,20 Metern deutlich. Am Mittwoch will Kenzel versuchen, über 18 Meter weit zu stoßen und vielleicht sogar ihre persönliche Bestleistung von 18,21 Metern zu übertreffen.