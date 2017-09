Rems-Murr-Sport ASV Schorndorf: Starker Gegner im ersten Heimkampf

Schorndorf.

Nach dem perfekten Start mit dem 34:0-Sieg in Ehningen steht für den in Fachkreisen als Meisterschaftsfavorit gehandelten ASV Schorndorf der erste Auftritt in eigener Halle auf dem Programm. Am Samstag geht’s von 19.30 Uhr an in der Sporthalle Grauhalde gegen die ebenfalls stark eingeschätzte KG Dewangen/Fachsenfeld.