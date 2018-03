Rems-Murr-Sport Auch Zimmermann verlässt die FSG Waiblingen/Korb

Die Trainerin, die das Team in der laufenden Runde gleichberechtigt mit Krause coacht, hat den Verein per Mail über ihre Entscheidung informiert. Der Schritt, ihren Zwei-Jahres-Vertrag nicht zu erfüllen, „hat mir schon sehr wehgetan“, sagt Zimmermann. „Ich hätte mit der tollen Mannschaft gerne weitergearbeitet.“ Es sei jedoch von Anfang an für beide Seiten klar gewesen, dass es zwei Trainer geben müsse. Zimmermann hätte gerne erneut ein gleichberechtigtes Trainerduo gehabt, der Verein präferiert die Lösung Trainer/Co-Trainer.

Einen ausführlichen Artikel finden Sie ab 18.30 Uhr im ePaper und morgen in den gedruckten Ausgaben