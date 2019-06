Rems-Murr-Sport Aufstiegsrelegation zur Landesliga: Fünfter Versuch für Nellmersbach

Gegner Obersontheim schoss 100 Tore

Gut gerüstet ist allerdings auch der Zweite der Bezirksliga Hohenlohe. Der TSV Obersontheim lag – ähnlich klar wie Nellmersbach hinter Meister SV Kaisersbach – hinter der SG Sindringen/Ernsbach zurück. Aber er kommt mit einem 100-Tore-Sturm, hat die letzten drei Saisonspiele allesamt gewonnen und dabei 18 Tore erzielt. Am treffsichersten sind Marco Pitzer (24 Treffer) und Michael Däschler (18). Im Nellmersbacher Team ist Graziano Trovato mit 20 Treffern am erfolgreichsten.

Er steht gegen Obersontheim zur Verfügung, in der Innenverteidigung aber fehlt Routinier Martin Cimander. Er ist – wie auch Zjelko Babic – in Urlaub, Stefan Dehn fehlt berufsbedingt. „Zum zweiten Spiel ist er wieder da“, sagt Böhringer. Und das möchte der Trainer erreichen.

Letzte Runde der Landesliga-Relegation in Winnenden

Gegner wäre dann am kommenden Sonntag – in Steinach – der Sieger der Begegnung VfL Brackenheim – NK Croatia Bietigheim. Sollten es die Nellmersbacher sogar bis in die finale Runde gegen Landesligist TSV Schornbach schaffen, würde das Spiel am 23. Juni in Winnenden stattfinden.