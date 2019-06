Rems-Murr-Sport Brünker und Vitzhum verlängern in Großaspach

Aspach.

Der Drittligist SG Sonnenhof Großaspach hat die Verträge mit Stürmer Kai Brünker und Abwehrspieler Michael Vitzhum verlängert. Brünker, der erst in der Winterpause vom englischen Drittligisten Bradford City nach Aspach gewechselt war, hat sein auslaufendes Arbeitspapier um ein weiteres Jahr plus Option auf ein weiteres Jahr verlängert. Der 24-Jährige absolvierte in der Rückrunde 14 Spiele für die SG.