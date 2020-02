Rems-Murr-Sport Christian Zeitz zündet auch zu Hause

Der Wechsel zu Robert Markotic musste also schneller erfolgen als geplant – und der Kroate fügte sich mit einem Doppelpack zum 5:4 glänzend ein. Der Treffer von Dominik Weiß zum 7:4 (13.) war der vierte des TVB in Folge, die Stuttgarter bekamen das Spiel nun zusehends in den Griff. Der HCE-Keeper Nikolas Katsigiannis, der stark begonnen hatte, bekam kaum mehr einen Ball zu fassen. Und dem Gästeangriff fehlten die Ideen gegen die aufmerksame Stuttgarter Deckung, dahinter war auf Johannes Bitter Verlass. Dabei kamen die Erlanger selten zum Abschluss. Im Spiel hielten sie sich vornehmlich durch Strafwurftore von Florian von Gruchalla.

Der TVB spielte variabel. Anders als zuletzt, fanden Rudi Faluvégi und Max Häfner immer wieder ihren Kreisläufer Zarko Pesevski, den die Gästeabwehr nicht zu fassen bekam. Nach 22 Minuten, bei der 12:8-Führung des TVB, legte der Erlanger Trainer Rolf Brack erstmals die Grüne Karte. Das Heimteam hatte aber weiterhin die durchdachteren Aktionen in der Offensive und hielt sein Niveau in der Defensive. Beim HCE überzeugte der ehemalige Nationalspieler Michael Haaß. Patrick Zieker stellte mit dem 14:9 die erste Fünf-Tore-Führung her, das 16:12 zur Halbzeit war eigentlich um ein paar Tore zu niedrig.

Schlecht startete der TVB in die zweiten 30 Minuten. Erlangen verkürzte auf 15:16 (36.), zu diesem Zeitpunkt saß Faluvégi bereits die sechste Zeitstrafe ab. Das Schweikardt-Team kam aber rasch wieder in die Spur – auch dank Christian Zeitz. Mit einem seiner berüchtigten Unterarmwürfe knallte er den Ball zum 18:15 in die Maschen, davor hatte Bitter mit einer Doppelparade geglänzt. Der Rückraum mit Max Häfner, Adam Lönn und Zeitz harmonierte nun sehr gut. Zeitz legte mit einem frechen Dreher zum 21:17 nach (43.) und traf auch zum 22:18 (45.). Auch die siebte Zeitstrafe brachte den TVB nicht aus dem Tritt. Zeitz setzte den starken Sascha Pfattheicher in Szene – 23:19. Dann holte der 39-Jährige einen Strafwurf heraus, den Pfattheicher zum 24:20 (48.) verwandelte.

Erlangen deckte offensiver, Carsten Lichtlein ersetzte Katsigiannis im Tor. Alleine: Die Umstellungen waren nicht von Erfolg gekrönt, Stuttgart hatte stets die bessere Antwort und bestach durch seinen unbändigen Kampfgeist. Nach Zeitz' fünften Treffer zum 28:21 waren acht Minuten vor dem Ende die letzten Zweifel beseitigt. Bitter hielt seinen zweiten Strafwurf, und auch die Zeitstrafe acht und neun gegen den TVB hatten keine schmerzhaften Auswirkungen mehr – im Gegenteil: Zieker schraubte das Polster beim 29:22 sogar auf sieben Tore. Am Ende stand der souveräne 30:24-Sieg nach einer großen kämpferischen Leistung. Und das eine oder andere spielerische Schmankerl streute der TVB auch noch ein. Nun gilt's, Kräfte zu sammeln: Schon am Sonntag (13.30 Uhr) gastiert FA Göppingen in der Porsche-Arena.

TVB Stuttgart: Bitter, Lehmann; Häfner (1), Asgeirsson, Faluvégi (1), Weiß (3), Späth, Lönn (2), Markotic (3), Röthlisberger, Zeitz (5), Zieker (2), Pfattheicher (8/4), Pesevski (5), Wieling.

HC Erlangen: Lichtlein, Katsigiannis; Sellin (2), Overby, Haaß (6), Firnhaber (4), Ivic (3), Büdel (3), Bissel, Mosindi, Murawski, Schäffer, Metzner, Link (1), Minel, von Gruchalla (5/5).

Zarko Pesevski (vorne) zeigte eines seiner besten Spiele im TVB-Trikot. Der Kreisläufer war kaum zu stoppen und erzielte fünf Tore. Hier kommt der Erlanger Michel Haaß zu spät (rechts Christopher Bissel). Foto: Steinemann