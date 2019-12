Rems-Murr-Sport Dem TVB fehlt eine Sekunde zum Punkt

Handball ist bisweilen grausam. Diese Erfahrung haben am Sonntag wieder einmal die Erstliga-Handballer des TVB Stuttgart gemacht. Nach einer engagierten Leistung standen sie gegen die Spitzenmannschaft Füchse Berlin bei der unglücklichen 32:33-Niederlage (16:13) mit leeren Händen da. Eine Sekunde vor Schluss klaute der dänische Weltmeister Hans Lindberg dem TVB mit dem finalen Treffer einen Punkt.

Am Ende jubelten die Hauptstädter und eine Handvoll Fans, die den Tabellensechsten nach Stuttgart begleitet hatten. Die TVB-Spieler standen wie ein Häufchen Elend auf dem Spielfeld und bedankten sich artig bei ihren Zuschauern. Die Schockstarre verstärkte sich noch, nachdem das Ergebnis aus Ludwigshafen die Runde gemacht hatte. Die Eulen zwangen Göppingen mit 24:23 in die Knie, damit ist die Lage für den TVB zur EM-Pause prekärer denn je: Nur noch zwei Punkte trennen die Stuttgarter von den Abstiegsrängen.

Da ist’s ein schwacher Trost, dass sich das Team von Jürgen Schweikardt im letzten Spiel des Kalenderjahres ganz anders präsentierte als beim lendenlahmen Auftritt am Donnerstag in Hannover. Entsprechend konsterniert wirkte der Trainer bei der Pressekonferenz nach dem Spiel. „So ruhig habe ich die Mannschaft in der Kabine noch nie erlebt“, sagte Schweikardt. „Wir sind alle bitter enttäuscht.“