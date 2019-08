Rems-Murr-Sport Dem TVB geht der Dampf aus

Handball, 1. Bundesliga, Männer: HC Erlangen – TVB Stuttgart 29:24 (14:11)

(twa). Der Handball-Erstligist TVB Stuttgart hat sein erstes Punktspiel auswärts gegen den HC Erlangen mit 24:29 (11:14) verloren. Vor 3861 Zuschauern in der Nürnberger Arena hielt der TVB 45 Minuten sehr gut dagegen, drehte den 11:15-Rückstand in die 17:16-Führung. In der Schlussviertelstunde verließen ihn jedoch die Kräfte.