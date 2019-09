Rems-Murr-Sport Der TVB hat nichts zu bestellen bei den Füchsen

Mit einer erneuten Überraschung gegen den zweimaligen Vereinsweltmeister hatten nur die kühnsten Optimisten gerechnet, auch wenn die Füchse nicht besonders überzeugend in die Saison gestartet waren. Die Partie in der stimmungsvollen Arena machte wieder deutlich, dass dem TVB-Trainer Jürgen Schweikardt noch viel Arbeit bevorsteht. Es gibt zwar immer wieder den einen oder anderen Lichtblick, doch insgesamt flutscht es einfach noch nicht.

Bestes Beispiel dafür war die 20. Minute: Elvar Asgeirsson verkürzte aus Stuttgarter Sicht auf 10:13, dann unterlief dem TVB schon der zweite Wechselfehler im Spiel. Exakt denselben Fauxpas – zwei (!) Wechselfehler – hatten sich die Stuttgarter bereits bei der Niederlage in Leipzig geleistet.

Die gute Nachricht aufseiten des TVB gab’s vor dem Spiel: David Schmidt war bereit fürs Comeback – und der Linkshänder zeigte in Anbetracht seiner monatelangen Verletzungspause nach einer Schambeinentzündung ein gutes Spiel. Das indes reichte freilich nicht, um die Füchse in Not zu bringen. Die dominierten vom Anpfiff weg. Der starke Berliner Kreisläufer Mijajlo Marsenic brachte sein Team nach acht Minuten mit 6:2 in Führung, 9:4 stand’s vier Minuten später. Höchste Zeit für Jürgen Schweikardt, die Grüne Karte zu zücken.