Rems-Murr-Sport Der TVB kämpft wieder einmal umsonst

Die Partie vor 4279 Zuschauern in der Rittal-Arena war ein Spiegelbild der vergangenen Wochen: Der TVB war über weite Strecken ein ebenbürtiger Gegner, musste dem Gegner jedoch die Punkte überlassen. „Es haben wieder einmal ein paar Prozent gefehlt“, sagt der Trainer Jürgen Schweikardt. „Isoliert“ betrachtet, sei dies kein Problem. „Blöd ist aber, dass das jetzt in vielen Spielen in Serie so war.“

In Wetzlar zeigte sich, dass der TVB größere Verletzungssorgen nach wie vor nicht so einfach wegstecken kann. Dominik Weiß fehlte wegen einer Zahnoperation, David Schmidt war gehandicapt: Der Linkshänder leidet an einer Entzündung an der Leiste, stellte sich aber in den Dienst der Mannschaft – zum letzten Mal allerdings in dieser Saison. Im finalen Saisonspiel gegen den HC Erlangen am Sonntag (15 Uhr) in der Scharrena wird er nicht mehr dabei sein, sondern sich bereits seiner Reha widmen.

Ohne Weiß, Robert Markotic und mit einem „halben“ Schmidt fehlte dem TVB die Wurfkraft aus der Distanz. Michael Schweikardt, Max Häfner und Lukas von Deschwanden sollten es auf spielerische Weise richten. Das funktionierte phasenweise ganz gut. Allerdings war das Spiel der Stuttgarter dadurch recht leicht auszurechnen. Sie mussten für jeden einzelnen Treffer hart arbeiten.