Rems-Murr-Sport Der TVB leistet sich zu viele Aussetzer

Gegen Ende der ersten 30 Minuten rückte der TVB seinem Gegner auf die Pelle. Schmidt sorgte beim 13:14 (28.) für den ersten Anschluss, mit dem 14:15-Rückstand ging’s in die Kabinen.

Mit einer Zeitstrafe gegen Weiß startete der TVB in den zweiten Spielabschnitt. Schmidt scheiterte zweimal am Mindener Torhüter Kim Sonne-Hansen, dann zeigte der TVB ein schwaches Überzahlspiel. Am Spiel änderte sich nichts Grundlegendes: Die Stuttgarter bemühten sich, leichte Fehler in der Offensive wie in der Defensive warfen sie aber immer wieder zurück. Bei den Gästen zogen nun Dalibor Doder und Marian Michalczik geschickt die Fäden, nach 40 Minuten führten sie beim 21:18 wieder etwas komfortabler. Häfners fünfter Treffer zum 20:22 und ein Wurf von Maier ins verwaiste Tor zum 21:22 (44.) ließ die Fans wieder auf die Wende hoffen.

In den folgenden acht Minuten pendelte der Rückstand des TVB stets zwischen einem Tor und zwei Toren. Nach Doders 28:25 (53.) zog der TVB-Trainer Jürgen Schweikardt die Grüne Karte. Weiß verkürzte mit einer energischen Aktion zum 27:29 – und musste im nächsten Angriff der Gäste für zwei Minuten auf die Strafbank. Nach Häfners tollem verdeckten Wurf zum 28:30 und einer Doppelparade des vier Minuten vor dem Ende wieder eingewechselten Bitter war die Wende noch möglich. Doch Schmidt scheiterte erneut, Michalczik tankte sich zum 31:28 durch (57.) – die Vorentscheidung. Der TVB ging volles Risiko, die beiden Tore von Manuel Späth zum 29:32 und 30:31-Endstand kamen allerdings zu spät.

TVB 1898 Stuttgart: Bitter, Maier (1); Schimmelbauer (1), Häfner (6), Weiß (2), Schagen (6/5), Schweikardt, Späth (3), Baumgarten (2), Röthlisberger, von Deschwanden (3), Pfattheicher, Schmidt (6), Foege.

TSV GWD Minden: Sonne-Hansen, Grabenstein; Mansson, Nowatzki, Savvas (2), Rambo (4), Korte, Padshyvalau (2), Pusica (1), Gullerud (3), Michalczik (7), Kister, Staar (4), Doder (1), Cederholm (2), Zvizej (5/3).

Am fehlenden Einsatzwillen lag’s nicht, dass der TVB dem TSV GWD Minden die Punkte überlassen musste. Hier lenkt Manuel Späth (Zweiter von links) einen Pass zu Magnus Gullerud ab (hinten Dominik Weiß und Jogi Bitter, links Aliaksandr Padshyvalau). Foto: Steinemann