Rems-Murr-Sport Der TVB scheitert an Thulin und Damgaard

Will der TVB einem Großen der Liga ein Bein stellen, muss alles stimmen. Am Donnerstag war vieles gut, die eine oder andere Schwächephase indes verhinderte die Überraschung. Zudem haderten die Stuttgarter mit den Schiedsrichtern Nils Blümel und Jörg Loppaschewski, die schon bessere Tage hatten. Nicht einverstanden war der TVB vor allem mit der Verteilung der Zeitstrafen: Nach 60 Minuten standen sieben Zwei-Minuten-Strafen und eine Rote Karte in der Gäste-Statistik, die Magdeburger dagegen kassierten lediglich drei Strafen.

Überraschend gestaltete sich die erste Viertelstunde in Magdeburg. Das Heimteam wirkte nach zuletzt nicht immer überzeugenden Leistungen verunsichert und nervös, der TVB dagegen startete konzentriert und abgezockt. Das Team von Trainer Jürgen Schweikardt, angeführt zum ersten Mal von Rudolf Faluvégi auf der Spielmacher-Position, leistete sich kaum Fehler. Der SCM bekam David Schmidt nicht in den Griff, bei der 8:3-Führung des TVB hatte der Linkshänder bereits viermal getroffen. Faluvégi legte zum 9:3 nach (14.). Die Magdeburger schienen konsterniert, scheiterten unter anderem zweimal per Strafwurf an Johannes Bitter.

Der SCM-Trainer Bennet Wiegert brachte im Tor den jungen Tobias Thulin für den glücklosen Jannick Green – ein Wechsel, der Gold wert war. Dank der Paraden des Schweden und unter gütiger Mithilfe der Schiedsrichter, die TVB-Spieler reihenweise auf die Strafbank schickten, kam der Favorit zurück ins Spiel. Zudem schlichen sich bei Stuttgart nun leichte Fehler ein, die den konterstarken Magdeburgern in die Karten spielten. Binnen zehn Minuten hatten sie sich mit einem 8:1-Lauf beim 11:10 die erste Führung im Spiel erkämpft (24.). Der TVB blieb aber standhaft und ging mit dem 14:13-Vorteil in die Halbzeit.