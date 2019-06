Rems-Murr-Fußball Die Lage vor dem letzten Spieltag

TSV Nellmersbach: Erstes Aufstiegsspiel in Altenmünster

Aus der Bezirksliga rückt Meister SV Kaisersbach nach oben. Vizemeister TSV Nellmersbach trifft im ersten Aufstiegsspiel am Mittwoch, 12. Juni (18 Uhr), in Altenmünster auf Hohenlohe-Vize TSV Obersontheim. Gewinnt er, steht am Sonntag, 16. Juni (15 Uhr), in Steinach das zweite Spiel gegen den Sieger aus VfL Brackenheim – Croatia Bietigheim an. Setzen sich die Nellmersbacher auch hier durch, kommt es am Sonntag, 23. Juni (15 Uhr), in Waldenburg zum entscheidenden Spiel gegen den Landesligisten auf dem Relegationsplatz, womöglich den TSV Schornbach.

Aus der Kreisliga A I steigt der SSV Steinach-Reichenbach auf. Der TSV Schwaikheim II geht – zunächst gehen den A-II-Zweiten TSC Murrhardt – in die Aufstiegsrelegation. Die genauen Termine und Spielorte stehen noch nicht fest.

Aus der Kreisliga A II rückt der Große Alexander Backnang als Meister nach oben in die Bezirksliga. Absteigen müssen; SG Weinstadt, TB Beinstein und SV Hegnach aus der A I, der TV Oeffingen II muss in die Relegation. In der A II ist am letzten Spieltag noch alles möglich für die letzten vier Vereine.

Als Aufsteiger aus den Kreisligen B stehen bisher fest: Iraklis Waiblingen, SG Oppenweiler-Strümpfelbach und Zrinski Waiblingen. Sicher in der Relegation sind Spvgg Unterrot und SV Remshalden II.

In der Kreisliga B V, so Bezirksspielleiter Ralph Rolli, habe bisher keiner der führenden Vereine auf sein Aufstiegsrecht verzichtet.