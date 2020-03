Rems-Murr-Sport Doping-Tester als Clown bezeichnet?

Mit seinem Hund geht er schnell die Treppe hinab und verlässt das Haus, der Kontrolleur folgt ihm „in einem größer werdenden Abstand“. Auch dessen Hinweis, eine Weigerung könne einen Verstoß gegen die Anti-Doping-Bestimmungen darstellen, bringt nichts. Um 7.15 Uhr wird der Versuch abgebrochen.

Am Nachmittag findet ein erneuter Anlauf statt. Ein zweiter Kontrolleur ruft den Ringer um 16.32 Uhr an. Die Entgegnung laut Protokoll: „So, du unbekannte Nummer, dann schieß mal los.“ Der Kontrolleur stellt sich vor. Die Replik: „Wollt ihr mich verarschen, heute früh hat mich schon so eine Pappnase von euch genervt, hört auf, mich zu nerven.“ Der Dopingkontrolleur – nun ein paar Sätze im Wortlaut – „nahm das als Weigerung der avisierten Dopingkontrolle wahr und teilte dies dem Schiedsbeklagten mit. Die Schiedsklägerin trägt vor, der Schiedsbeklagte habe hierauf wie folgt reagiert: ,Lasst mich in Ruhe, du kannst herkommen und dir ein paar Backpfeifen abholen.‘“ Auf Nachfrage des Kontrolleurs, ob Obst hiermit die Kontrolle verweigere, habe der Ringer gesagt: „Du kannst [...] dir die Pisse abholen.“

In der Folge kommt es doch noch zur Dopingprobe. Empfangen wird der Kontrolleur laut Protokoll mit den Worten: „Was soll denn das, heute früh war schon so ein Clown von euch bei mir. Habt ihr Langeweile?“ So weit die Version der NADA.

Und nun jene von Martin Obst. Er weist den Vorwurf, Beschimpfungen und Bedrohungen ausgestoßen zu haben, zurück. Er habe aber unter erheblichem Zeitdruck gestanden und das dem Kontrolleur „in nicht mehr freundlicher Tonlage“ gesagt. Dann sei er zu einem „zwingend wahrzunehmenden“ Geschäftstermin mit seinem Vater und einem Arbeitskollegen gegangen. Den Anruf des zweiten Kontrolleurs am Nachmittag bestätigt Obst. Er habe ihm, ohne aggressiv zu werden, mitgeteilt, er empfinde eine Dopingkontrolle während seiner Arbeitszeit als störend und nervend. Doch schließlich wurde der Test gemacht.

Gericht: Der Ringer ist einem Irrtum aufgesessen

Zu spät, sagt das Schiedsgericht und wertet Obsts Verhalten beim ersten Kontrollversuch als verweigerte Probe. Und zwar nur das Verhalten. Da die Dopingkontrolleure ihr Protokoll erst knapp drei Monate nach dem Vorfall anfertigten, sind die darin vermerkten Aussagen von Martin Obst nach Ansicht des Gerichts sehr mit Vorsicht zu genießen. Deshalb werden sie dem Ringer im Urteil auch nicht zur Last gelegt. Und einen bewusst begangenen Dopingverstoß, der zu einer noch längeren Sperre geführt hätte, sieht das Gericht ebenfalls nicht. Vielmehr sei Obst dem Irrtum aufgesessen, wegen seiner „dienstrechtlichen Verpflichtungen“ berechtigt zu sein, diesen ersten Dopingtest zu unterlassen.

Zugunsten des Ringers wird angeführt, dass die Probe „wenige Stunden später“ doch noch zustande kam, er noch nie positiv getestet worden ist und er sich in einer ersten Stellungnahme für sein Verhalten entschuldigt hat. Weil es sich um keinen positiven Dopingtest handelt, bleiben Obsts Ergebnisse aus dem vergangenen Jahr bestehen. Er ist damit weiterhin Deutscher Meister. Doch zwei Jahre Sperre wären für den nicht mehr ganz jungen Athleten ein schwerer Schlag. Nun hofft er, dass der internationale Sportgerichtshof das erstinstanzliche Urteil rückgängig macht.

Der Schorndorfer Trainer Sedat Sevsay, dem Martin Obst beim Bundesliga-Rückkampf vor den Fans des ASV zunächst den Handschlag verweigerte und damit auch auf Pfiffe und Buh-Rufe von den Rängen reagierte, würde sich wünschen, die Sache wäre bald ausgestanden. „Ich hoffe, dass Ruhe einkehrt und wir uns wieder aufs Sportliche konzentrieren können.“