Rems-Murr-Sport Endlich eine konstante Saison spielen

„Die Mischung stimmt, das Mannschaftsgefüge passt“, sagt Demmler. Der SSV hat zwar mit Andreas Wonschik berufsbedingt einen wichtigen Spieler verloren, der Kader ist ansonsten aber zusammengeblieben. Und die Neuzugänge passen.

Maximilian Raschke, Rückkehrer vom VfR Birkmannsweiler „hat sich wieder gut eingefügt“, auch die fünf Spieler aus der A-Jugend „machen’s gut“. Mit Dustin Condello und Mario Mauritz hat der SSV nun zwei Gehörlose im Kader, die, so Demmler, ebenfalls gut mitziehen. Condello hatte in fast allen Spielen seine Einsatzzeiten.

„Der Kader hat Qualität und ist nun in der Breite besser besetzt.“ Auch menschlich, so Demmler, passe es. Das Training sei sehr gut besucht, „und das zahlt sich aus“.

Ist der SSV nur mit Jan Demmler stark?

Wobei der Blick auf die Torjägerliste zeigt, wie wichtig vor allem der Spielertrainer selbst ist. Neun der 17 Treffer hat er erzielt. Ist der SSV nur mit Demmler stark? „Nein“, sagt der. „Gianluca Scarnato hat auch schon fünfmal getroffen. Außerdem werden wir aus dem Mittelfeld auch gut eingesetzt.“ Allerdings wäre er auch nicht unglücklich, würden sich weitere Spieler als torgefährlich erweisen.

Das würde sicher helfen, die gute Leistung über eine ganze Saison hinweg zu zeigen. In den vergangenen Jahren war die Rückrunde immer deutlich schlechter gewesen. Demmler fordert Konstanz und hofft, „dass die Spieler das kapieren“. Der breite Kader erleichtert das Vorhaben zumindest mal. So fällt es nicht zu sehr ins Gewicht, dass am Wochenende der Einsatz von Spieler-Co-Trainer Sascha Hermann fraglich ist und Torwart André Kallenberg erneut von Alexander Hertle vertreten werden muss.

Auf dem Plan steht ein besonderes Spiel: Derby beim SV Breuningsweiler II. Demmler: „Das ist schon was Besonderes.“ Ziel ist ein Sieg. Das wiederum sei für den SSV nichts Besonderes. „Wir spielen immer auf Sieg“, sagt Demmler.