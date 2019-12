Rems-Murr-Sport Erster Heimsieg für TVB seit neuneinhalb Monaten

Im 14. Saisonspiel ist dem Handball-Erstligisten TVB Stuttgart beim 29:24 (13:8) gegen die HSG Nordhorn-Lingen der zweite Sieg gelungen – und nicht nur das: Es war der erste Liga-Heimerfolg für den TVB seit sage und schreibe neuneinhalb Monaten. Die Partie vor 2961 Fans in der Scharrena hatte einiges zu bieten. Zwei Szenen dürften in der Kuriositäten-Hitliste der Handball-Bundesliga am Ende der Spielzeit ziemlich weit oben platziert sein.

Bereits nach drei Minuten musste das Spiel unterbrochen werden. Beim ersten Tor zum 1:0 durch David Schmidt holte sich der Schiedsrichter Nils Loppaschewski eine blutige Lippe: Er war im Getümmel auf der linken Angriffsseite zwischen zwei Spieler geraten.

In der 42. Minute forderte der TVB-Torhüter Johannes Bitter – wie er es oft tut – die Zuschauer auf, das Team anzufeuern und wandte sich dabei den Fans zu. Robert Weber, der österreichische Fuchs im Team des Tabellenletzten HSG Nordhorn-Lingen, knallte den Ball am verdutzten Bitter vorbei in den Winkel. Es war der Treffer zum 12:21 aus Sicht der Gäste. Aussetzer wie jener Bitters konnte sich der TVB leisten in einem Spiel, das er von Beginn an nach Belieben dominierte.