Nach peinlichem Pokal-Aus Großaspach trennt sich von Trainer Sascha Hildmann

Paukenschlag im Fautenhau: Die SG Sonnenhof Großaspach hat Sascha Hildmann von seinem Amt als Cheftrainer freigestellt. Das gab der Drittligist am Freitagnachmittag bekannt. Laut einer Vereinsmitteilung wurde dem Fußballlehrer die Entscheidung in einem persönlichen Gespräch am Freitag mitgeteilt.