Rems-Murr-Sport Handballportal #zweiminuten sucht Unterstützer

#zweiminuten will weiter wachsen – zusammen mit seinen Usern. Die sollen das Projekt fördern, finanziell unterstützen und dabei auch mehr Einfluss auf die Inhalte gewinnen. Markus Kleber von Die Ligen sagt: „Schon jetzt ist es so, dass Vereine uns Clips schicken, wir sie veröffentlichen und in manchen Fällen eine aufbereitete Version an die Vereine zur eigenen Nutzung zurücksenden.“ So haben alle etwas davon: #zweiminuten, die Vereine, die Handballfans. Vor allem die Fans können #zweiminuten jetzt auf ein neues Level heben. Über die Crowdfunding-Plattform Patreon können sie Unterstützer werden für einen, zwei oder drei Euro pro Monat. Ziel sind zunächst 50 Unterstützer, die dann, je nach Beitrag, mit darüber entscheiden können, welches Handballspiel zusätzlich zum bisherigen Angebot gefilmt wird. Das Zusammenspiel von #zweiminuten und den Fans wird damit ausgebaut und kann sich je nach Erfolg weiter steigern. An Ideen fehlt es nicht. So sind beispielsweise Livestreams möglich oder Dokumentationen über Handballtalente in den Vereinen. Darüber bestimmen vom 14. März an die Handballfans. Je mehr sich beteiligen, desto mehr Handball ist möglich.