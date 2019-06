Rems-Murr-Sport Keine Punkte, aber viele Emotionen

Die Abschiedszeremonie – sieben Spieler wurden verabschiedet –, war längst zu Ende und die TVB-Spieler machten sich frisch geduscht auf zur Abschlussfeier nebenan. Einer indes schlich, noch in verschwitzter Spielkleidung und mit traurigem Blick, zurück in die Scharrena. Samuel Röthlisberger hatte bereits nach 20 Minuten das Spielfeld verlassen müssen, nachdem er sich bei einer Abwehraktion verletzt hatte. Die erste Diagnose war ziemlich ernüchternd: Muskelanriss, der Arm ist mit einer Schiene über dem Ellbogen ruhig gestellt. Damit verpasst der Schweizer Nationalspieler die entscheidenden Spiele zur EM-Qualifikation.

Die Szene, die zu Röthlisbergers Verletzung führte, passt ins Bild beim TVB: Es läuft vieles ziemlich unglücklich in den vergangen Wochen. 1:15 Punkte ist die erschreckende Bilanz, der TVB schließt erneut nur auf dem 15. Tabellenplatz ab.

Im Saisonfinale fehlten außer dem Langzeitverletzten Robert Markotic wie befürchtet auch David Schmidt und Lukas von Deschwanden. In Ermangelung von Rückraumspielern rückte der Routinier Alexander Heib ebenso in den Kader wie die Youngster Yannik Wissmann und Dominic Keim. Das Trio blieb aber ohne Einsatz, die letzten Mohikaner des Stammteams erledigten ihre Aufgaben – bis auf wenige Ausnahmen – sehr ordentlich in einem Spiel, in dem beide Teams kämpften, als ginge es noch gegen den Abstieg. Den lautstarken Fans, auch die Franken hatten einige mitgebracht, wurde einiges geboten.