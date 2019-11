Rems-Murr-Sport Lassen wir unsere Ehrenamtlichen im Stich?

Michael Grambitters Klage im Saisonheft des VfL Winterbach, Fußball:

„Früher war der Abteilungsleiter noch eine Respektsperson, einer mit besonderer Stellung im Verein. Heute ist er nur noch Arbeiter. Er ist derjenige, bei dem alle Arbeit landet, die sonst keiner machen will. Und wenn er sie nicht gut genug oder schnell genug in den Augen der Mitglieder erledigt, ist er auch derjenige, auf dem man all seine Unzufriedenheit ablädt.

(…) Mein Privatleben hat sich stark verändert und ich frage mich, ob das Verhältnis von Einsatz im Sportverein und Einsatz im Privatleben noch stimmt. Von meinem Idealismus ist viel verloren gegangen (…) Auch wenn es Unterstützer und Helfer gibt, da ist auch die immense Anzahl an Menschen, denen man’s nicht recht machen kann, die ganz genau wissen, wie’s gehen müsste, und die trotzdem nicht bereit sind, in Verantwortung zu gehen. Das ist manchmal schon sehr erdrückend.“

Die Stellungnahmen anderer Funktionäre

Jürgen Rösch, Mitglied im Gesamtvorstand der SG Schorndorf und Fußball-Abteilungsleiter:

„Der Kollege Grambitter hat natürlich recht. Das Hauptproblem ist die Zeit. Beruf, Privatleben und Hobby haben in dieser schnelllebigen Zeit die Prioritäten zulasten des Ehrenamtes verschoben. Hinzu kommt die nicht immer einfache Handhabung der Sportler von heute. Auch politische Vorgaben (Beispiel Datenschutz, sogar das einfache Grillen einer Stadionwurst wird zum EU-Problem) machen einem das Leben schwer.

Aus meiner Sicht müssen die Vereine ins Hauptamt gehen, um so das Ehrenamt zu unterstützen, damit sich die wenigen ums Eigentliche kümmern können. Gleichzeitig muss sich die Gesellschaft überlegen, die Kosten für diese Dienstleistung zu akzeptieren, denn eines ist auch sicher, die bisherigen Mitgliedsbeiträge decken lange nicht die immensen Aufgaben des Ehrenamtes. Das Erwachen wird groß sein, wenn ein Verein keine ehrenamtliche Arbeit mehr anbietet.“

Günter Kubach, elf Jahre lang Vorstand der SF Schwaikheim, aktuell ohne Funktion im Hintergrund aktiv:

„Ich kann Herrn Grambitter in einigen Punkten zustimmen, habe aber bei den Sportfreunden Schwaikheim auch andere Erfahrungen gemacht. Als Vorstand muss man ein gutes Team um sich haben, Aufgaben delegieren können, ein „dickes Fell“ haben und nicht jede Kritik persönlich nehmen.

Sicherlich ist in der heutigen Zeit ein Ehrenamt nicht mehr nur reine Freude. Doch die positiven Erlebnisse, gemeinsam mit anderen etwas zu erreichen, überwiegen.

Allerdings hat sich die Einstellung zum Ehrenamt geändert. Für Tätigkeiten, die einen überschaubaren Zeitrahmen haben (Helfer bei Festen), finden sich immer Leute. Anders ist es bei Aufgaben, für die Verantwortung über einen längeren Zeitraum übernommen werden muss. Oft fehlt die Bereitschaft, dem Verein, von dem man lange Zeit auch profitiert hat, etwas zurückzugeben.

Ich persönlich habe aber durch mein Engagement viele schöne Stunden mit Freunden und sportlich begeisterten Menschen verbringen dürfen. Das Positive überwiegt für mich.“

Jürgen Illg, LG Weinstadt, Leichtathletik:

„Den Job des Abteilungsleiters der SG Weinstadt Leichtathletik habe ich vor ca 15 Jahren übernommen, weil der Posten nicht besetzt war und keiner bereit, ihn zu übernehmen. Ich dachte, dass mir der Verein so viel ermöglicht hat und es an der Zeit ist, etwas zurückzugeben. Eine Sitzung im Monat als zeitliche Investition, das kann doch nicht zu viel verlangt sein für den Sport, für den man brennt.

Mit der Zeit wurde es immer mehr und die Aufgaben wurden vielfältiger. Abrechnung der Trainergehälter, Fortbildungen der Trainer, Kooperationen, Ausschusssitzungen, Bahneröffnung, Vereinssportfest, Sponsorengespräche, und seit wir den Volksbank-Weinstadt-Cross 2016 ins Leben gerufen haben, jagt ein Termin den anderen.

Ich kann zu meiner Abteilung aber nur sagen, dass wir ein Team sind, das funktioniert. Klar ist es manchmal viel, klar kommt mal die eine oder andere Kritik, aber solange ich für diesen Sport brenne, Visionen und Ziele habe und ein tolles Team um mich herum ist, solange mache ich dieses Ehrenamt weiter.

Oliver Redelfs, Fußball-Abteilungsleiter beim TSV Nellmersbach:

„Ich lege nicht so viel Wert darauf, ob der Abteilungsleiter nun eine Respektsperson ist oder nicht. Das Amt des Abteilungsleiters ist immer mit Arbeit verbunden. Die Hochphasen finden im Winter bis zu Beginn der neuen Saison im Sommer statt, wenn die Planungsgespräche mit den eigenen Spielern und potenziellen Neuzugängen stattfinden. Die Aufgaben dazwischen sind Alltagsgeschäft. Unzufriedene Mitglieder/Fans wird es immer geben, nur geben die mir nicht vor, wie schnell und vor allem wie ich Aufgaben zu erledigen habe. Denn die wissen nicht, wie die ganzen Vorgänge (z.B. Spielerwechsel, Einspruch- und Berufungsschreiben usw.) mit dem WFV zu handhaben sind. Da sollte man mit der über 80 Seiten langen Spielordnung des WFV schon sehr vertraut sein. Klar gibt es immer wieder Bruddler. Aber mittlerweile (immerhin 13 Jahre Abteilungsleiter, davor 12 Jahre Spielleiter) habe ich so einen breiten Rücken, dass nicht angebrachte Kritik abprallt.

Zum Punkt Zeitintensität: Ich bin mit einer sehr leidensfähigen Frau verheiratet, die das eben mitträgt. Ohne sie wüsste ich nicht, ob ich den Job noch machen würde. Aber: Man darf die schönen Momente eben auch nicht vergessen, die dir so ein Amt beschert.“

Udo Wonschick, Abteilungsleiter Fußball beim SSV Steinach-Reichenbach:

„Grundsätzlich ist es sicherlich richtig, dass vieles am Abteilungsleiter hängenbleibt. Das weiß ich aber schon, bevor ich solch ein Amt antrete. Mein Privatleben hat sich nicht verändert. Ich wende ca. zwei bis drei Stunden am Tag für den Verein auf. Wenn man Freude daran hat, ein bisschen verrückt ist und eine intakte Familie hat, die dies akzeptiert, geht das.

Wir beim SSV haben in den letzten vier, fünf Jahren ein starkes Team „hinter dem Team“ aufgebaut. Wir haben die Arbeit auf viele Personen verteilt, auch teilweise auf aktive Spieler.

Ich bin seit 1983 Funktionär. Die Zusammenarbeit innerhalb der gesamten Fußballabteilung war noch nie so gut wie in den letzten zwei, drei Jahren. Darüber bin ich sehr froh und stolz. Bruddler von außerhalb gibt es immer, aber da muss man „drüberstehen“ können.

Fritz-Peter Diener, Leichtathletik-Abteilungsleiter beim SV Plüderhausen:

„Die Situation bei den Leichtathleten der LG Limes-Rems stellt sich etwas anders dar als bei den Fußballern: Wir haben wohl auch das Problem der Trainer- und Abteilungsleiternachfolge, aber die Eltern unserer Athleten unterstützen uns bei den auswärtigen Wettkämpfen mit Fahrdiensten und Betreuung. Auch bei Wettkämpfen vor Ort ist uns ihre Unterstützung sicher, auch wenn dies manchmal erst nach mehrfacher Aufforderung erfolgt.“

