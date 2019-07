Rems-Murr-Sport Marco Fritz bei Leistungstest durchgefallen

Fifa-Schiedsrichter Marco Fritz ist beim Leistungstest der Bundesliga-Referes durchgefallen. Fritz hat - wie auch Deniz Aytekin und Tobias Welz – den Sprinttest nicht bestanden. "Das stimmt", bestätigt Marco Fritz. "Aber das ist nichts Außergewöhnliches. Das passiert immer mal wieder. Man geht in die Nachprüfung und alles ist okay." Ihn habe es nun das erste Mal erwischt. Die Nachprüfung findet am 8. Augist statt.