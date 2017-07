Rems-Murr-Sport Niko Kappel: ​​​​​​​Weltmeister mit Weltrekord

Welzheim/London.

Weltmeister mit Weltrekord: Der große Traum des Welzheimers Niko Kappel, nach dem Gewinn der Goldmedaille bei den Paralympics in Rio jetzt auch den WM-Titel zu holen, hat sich erfüllt. Mit 13,81 Metern triumphierte der 22-Jährige in London spektakulär im Kugelstoßen der Kleinwüchsigen. Das war eine Demonstration einsamer Klasse: Mehr als anderthalb Meter Vorsprung hatte Niko Kappel am Ende auf Silbermedaillengewinner Kyron Duke (England, 12,28 Meter) und fast zwei Meter auf Zhiwai Xia (China, 11,86 Meter). Kappels größter Konkurrent Bartosz Tyszkowski stand überraschend nicht in der Startliste – der Pole war bei den Paralympics in Rio mit nur einem einzigen Zentimeter Rückstand auf Rang zwei gelandet.