Rems-Murr-Sport Paralympics-Sieger Kappel greift nach WM-Gold

Am Donnerstagabend wird es ernst für Paralympics-Goldmedaillengewinner Niko Kappel. Bei der Para-Weltmeisterschaft in London will der Welzheimer den Titel im Kugelstoßen der Kleinwüchsigen holen. Die Chancen stehen sehr gut - sein größter Konkurrent Bartosz Tyszkowski aus Polen steht überraschend nicht in der Startliste. Lange hat der Athlet vom VfL Sindelfingen auf das Ereignis hingearbeitet, heute könnte sein Traum wahr werden, sich nach dem Paralympics-Triumph in Rio auch zum Weltmeister der Männer zu küren. Erwartet worden war ein Zweikampf mit seinem großen Rivalen Bartosz Tyszkowski, den Kappel in Rio mit einem Zentimeter Vorsprung auf Rang zwei verwiesen hatte.