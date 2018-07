Rems-Murr-Sport Saisonauftakt für die SG Sonnenhof Großaspach

Der Fußball-Drittligist SG Sonnenhof Großaspach fiebert dem ersten Heimspiel am 4. August gegen den Zweitliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern entgegen. Zunächst steht aber an diesem Samstag (14 Uhr) das Saisonauftaktspiel beim FC Carl Zeiss Jena an.