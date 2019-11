Rems-Murr-Sport Schwerer Rückschlag für den TVB

Nach zuletzt guten Leistungen hat der Handball-Erstligist TVB Stuttgart einen schweren Rückschlag hinnehmen müssen: Bei der 25:31-Niederlage (14:17) in der mit 2251 Zuschauern ausverkauften Stuttgarter Scharrena war der TVB dem Bergischen HC in allen Belangen deutlich unterlegen. Es war ein Tag zum Vergessen für das Team von Trainer Jürgen Schweikardt.

Dabei waren die Aussichten, endlich den ersten Liga-Heimsieg seit dem 14. Februar einzufahren, bestens. Zum dritten Mal in Folge war der komplette Kader beisammen, die Bergischen Löwen dagegen waren miteinigen personellen Sorgen angereist. Davon indes war in der Scharrena nichts zu sehen: Sie spielten wie aus einem Guss, während der TVB merkwürdig gehemmt und teilweise fantasielos wirkte.

Zu Beginn drückten beide Mannschaften aufs Tempo – und beide versuchten, die gegnerische Deckung mit Einlaufen an den Kreis in Bewegung zu bringen. Zarko Pesevski brachte den TVB mit einem schönen Heber zum 3:2 (4.) erstmals in Führung. Dann übernahmen die Gäste mehr und mehr das Kommando. Sie spielten, angeführt vom starken Spielmacher Linus Arnesson, sehr klug und variabel. Die TVB-Defensive offenbarte ungewohnte Schwächen, bekam den Kreisläufer Max Darj nicht unter Kontrolle.