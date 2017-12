Rems-Murr-Sport Silvesterlauf Backnang: Hanna Klein und Marcel Fehr vorn

Über die zehn Kilometer lange Strecke siegte Klein am Sonntag in 32:28 Minuten. Die WM-Finalteilnehmerin von London über 1500 Meter verbesserte damit ihren Streckenrekord vom Vorjahr gleich um 50 Sekunden. Nationalmannschafts-Läufer Fehr konnte am Ende in 30:22 Minuten trotz einer leichten Erkältung Verfolger Jens Mergenthaler aus Winnenden (30:26) hinter sich lassen.