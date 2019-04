Rems-Murr-Sport Starke rechte Seite reicht dem TVB nicht zum Sieg

Das fröhliche Eiersuchen fiel aus für die Bittenfelder am Ostermontag. Vielmehr forschten Jürgen Schweikardt und sein Team am Vormittag bei der gemeinsamen Videoanalyse nach den Gründen für die Niederlage am Tag davor. Dabei sah sich der Trainer in seinem ersten Eindruck direkt nach Spielende bestätigt. „Es waren viele Kleinigkeiten, die in der Summe den Ausschlag gaben“, so Schweikardt. „Möglicherweise haben die letzten paar Prozent Aufmerksamkeit und Siegeswillen gefehlt.“

Dabei hatte der TVB, der außer auf Robert Markotic kurzfristig auf seinen Linksaußen Tobias Schimmelbauer (Sprunggelenksverletzung) verzichten musste, ordentlich in die Partie gefunden. Dominik Weiß glich den 0:1-Rückstand mit seinem 100. Saisontreffer aus und Bobby Schagen legte per Konter zum 2:1 nach. Der niederländische Rechtsaußen erwischte einen Sahnetag: Er traf vom Siebenmeterstrich, von außen und auch aus dem Rückraum bei zehn Versuchen neunmal. Ihn und David Schmidt (acht Tore) bekamen die Leipziger über 60 Minuten nicht in den Griff.

Mit einlaufenden Außenspielern versuchte der TVB, die Deckung der Gäste in Bewegung zu bringen. Per Nachwurf erzielte Max Häfner beim 7:5 die erste Zwei-Tore-Führung des Heimteams nach zwölf Minuten. Nach Schagens viertem Treffer zum 9:7 (16.) bat der Leipziger Coach André Haber sein Team zur Besprechung. Niclas Pieczkowski kam für Maximilian Janke, doch der TVB blieb spielbestimmend. Lukas von Deschwanden traf zum 12:8 (19.), Schagen zum 13:9 (21.) und 15:12 (25.).