Rems-Murr-Sport Starker TVB verpasst die Überraschung hauchdünn

Nur haarscharf ist der Handball-Erstligist TVB Stuttgart an einer faustdicken Überraschung vorbeigeschrammt: Mit 32:33 (14:14) unterlag das Team von Trainer Jürgen Schweikardt in einem engen Match beim Titelanwärter Rhein-Neckar Löwen und zeigte sich nach dem dürftigen Auftritt in der Vorwoche stark verbessert. Am Ende machte das kongeniale Löwen-Duo Andy Schmid/Jannik Kohlbacher den Unterschied: 18 Tore gingen auf das Konto des Spielmachers und Kreisläufers.

Es hat nicht viel gefehlt zum ersten Punktgewinn im zwölften Duell des TVB mit den Rhein-Neckar Löwen. Es wäre ein ganz wichtiger Zähler gewesen angesichts der Kunde, die den TVB kurz nach Spielschluss erreichte: Die Eulen Ludwigshafen nahmen aus Balingen beim 25:25 einen Punkt mit nach Hause. Das bedeutet, nach Pluspunkten stehen die Stuttgarter gleichauf mit den Eulen und dem TBV Lemgo auf einem Abstiegsrang – womit der Partie gegen den Letzten HSG Nordhorn-Lingen am Sonntag (13.30 Uhr) in der Scharrena noch mehr Bedeutung zukommt.

TVB bleibt nach Rückstand gelassen

Die Leistung, die der TVB vor 6523 Fans in der Mannheimer SAP-Arena zeigte, muss ihm aber Mut machen vor dem Abstiegsduell. Gegenüber dem enttäuschenden Spiel gegen den Bergischen HC waren die Stuttgarter nicht wiederzuerkennen. Der hohe Favorit musste bis kurz vor Schluss um den Sieg zittern.