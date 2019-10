Rems-Murr-Sport Streit in der Kreisliga B: Birkmannsweiler ist sauer auf Rommelshausen

Das Spiel hätte ursprünglich, so VfR-Trainer Michael Mederer, am Mittwoch, 23. Oktober, stattfinden sollen. Auf Wunsch der Rommelshausener sei es auf Dienstag, 22. Oktober, vorverlegt worden. Eine kleine Verschiebung, die die Birkmannsweilermer drei Punkte kosten sollte. Und das kam so.

Der VfR hatte vier Spieler in der Anfangself, die am Sonntag zum Kader der ersten Mannschaft gezählt hatten: Maximilian Heidenwag und Lars Rieg sowie Kevin Schäfer und Muhammed Varli, die auf der Bank gesessen hatten. Darunter jedoch, so VfR-Trainer Michael Mederer, sei mit Maximilian Heidenwag nur ein Stammspieler, alle anderen seien lediglich Ergänzungsspieler. Rommelshausen dagegen, so Mederer, setzte mit Philip Lieb, Lucas Kohlert, Max Heubach und Kevin Schweizer vier „absolute Stammspieler“ der ersten Mannschaft ein. Der Austausch ist erlaubt, wenn beide Mannschaften in der gleichen Liga spielen. Rommelshausen hat also nichts Verbotenes getan.

48 Stunden sind nicht zwei Tage

Die Birkmannsweilermer fanden es dennoch unfair (während sich die „Römer“ ihrerseits über die Erstmannschaftsspieler beim VfR ärgerten) und freuten sich umso mehr darüber, dass ihnen ein 3:2-Sieg gelang. Die böse Überraschung folgte einen Tag später. Rommelshausen legte Protest ein, weil Birkmannsweiler Spieler unberechtigterweise eingesetzt hatte. Nämlich jene, die zwei Tage zuvor bei der Ersten im Kader standen und gespielt hatten. Der VfR-hatte gegen die Zwei-Tages-Regel verstoßen.