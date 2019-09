Rems-Murr-Sport TSV Rudersberg: Die Gründe für den Fehlstart

Haaf hatte offensichtlich Erfolg damit. In Erbstetten habe die Mannschaft „eine gute Reaktion gezeigt“ und hätte wesentlich höher als nur 4:1 gewinnen können. Und weil die Niederlagen in Kleinaspach und gegen Kirchberg ebenfalls viel höher ausgefallen seien, als nach dem Spielverlauf angemessen gewesen wäre, sei er völlig ruhig. Bei einem jungen Team gebe es immer Durchhänger. Aber: „Wir wissen, welche Qualität wir haben. Bringen wir 100 Prozent, sind wir schwer zu schlagen.“

Seifert, Eckl, Secgin – drei erfahrene Spieler sind nicht mehr dabei

Verkraften müssen die Rudersberger jedoch den Ausfall von drei zentralen Spielern der vergangenen Spielzeit. Dass Spielführer Dirk Seifert in die zweite Mannschaft rücken würde, war klar gewesen. Er fehle mit seiner Erfahrung, habe durch seine Cleverness zudem viele Freistöße und Elfmeter herausgeholt – die es nun nicht mehr gibt. Der berufsbedingte Verlust der Verteidiger Alexander Eckl und Cimen Secgin kam für den TSV jedoch überraschend. Hier sind nun mit Jannik Traub und Admir Mustafic zwei 18-Jährige gefordert. In der Offensive ist das der gleichaltrige Patrick Keinath.

Patrick Haaf ist davon überzeugt, dass sein Kader mehr Qualität habe als zuletzt. Weil er aber jung ist, müsse mit Rückschlägen immer gerechnet werden.

Nächster Gegner ist Tabellenführer SG Oppenweiler

Am Sonntag muss der TSV Rudersberg bei Tabellenführer SG Oppenweiler antreten. Der Aufsteiger ist optimal gestartet: vier Siege, 25:2 Tore. „Die schwimmen auf der Euphoriewelle“, sagt Haaf. Das aber könne auch schnell wieder enden. Er rechnet mit einem ausgeglichenen Spiel zweier guter Mannschaften. Sein Team werde spielen wie zuletzt (wie in Erbstetten also im Gegenpressing etwas weniger offensiv als beim Saisonstart). Haaf vertraut seiner Mannschaft trotz des schlechten Starts.

Die Ergebnisse der ersten beiden Spieltage aber sollen sich nicht wiederholen. Abteilungsleiter Rüdiger Augustin: „Wir müssen den Sieg von Erbstetten bestätigen.“

Weitere Infos zum TSV Rudersberg

Aktuell ist der TSV Rudersberg mit drei Punkten aus drei Spielen Elfter in der Kreisliga A II.

In der vergangenen Saison stand der TSV nach einer starken Vorrunde auf Platz zwei, fiel nach einer schwächeren Rückrunde aber auf Platz drei zurück.

Der TSV spielte 1989/90, 91/92, 2001 bis 08, 9/10 und 2011/12 in der Bezirksliga. 1990/91 war er in der Landesliga. In der Saison 2016/17 scheiterten die Rudersberger erst in der zweiten Aufstiegsrelegationsrunde mit 1:4 am SV Unterweissach.

Patrick Haaf ist im zweiten Jahr Trainer beim TSV. Er besitzt die Trainer-B-Lizenz.

Bereits fünf Tore in drei Spielen hat Fabian Keinath erzielt. Fünf von sechs Rudersberger Treffen in den drei Begegnungen bisher.

Im Pokal unterlagen die Rudersberg am Mittwochabend dem Bezirksligisten SC Korb knapp mit 3:4.