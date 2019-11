Rems-Murr-Sport TVB holt einen Punkt – und verschenkt den Sieg

Handball, 1. Liga, Männer: HBW Balingen-Weilstetten – TVB Stuttgart 25:25 (13:15) / Kurioses Ende in einem hitzigen und dramatischen Schwaben-Derby

(twa). Der Handball-Erstligist TVB Stuttgart muss weiter auf seinen zweiten Saisonsieg warten. Im Schwaben-Derby beim HBW Balingen-Weilstetten musste er sich vor 2350 Zuschauern in der ausverkauften Sparkassen-Arena mit einem 25:25-Unentschieden (15:13) begnügen. Den zweiten Punkt ließ der TVB in einem heißen Match auf kuriose Art und Weise liegen.