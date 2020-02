Rems-Murr-Sport Viola Brand verlässt Wettkampfbühne

Die Entscheidung sei ihr „sehr, sehr schwergefallen“, sagt Viola Brand. Aber sie war konsequent, denn „mir fehlte in der letzten Zeit verstärkt der Spaß, mich zu schinden – und den braucht’s, um diesen Aufwand zu betreiben und in der Weltspitze mitzumischen“. Etwa 20 Stunden pro Woche war die Athletin in der Trainingshalle anzutreffen; auch dann, „wenn ich keine Lust hatte“. Für diese Disziplin und die Hartnäckigkeit, an Übungen jahrelang zu feilen, wurde Viola Brand mit etlichen Erfolgen belohnt. Nur die Krönung in Form der WM-Goldmedaille blieb ihr verwehrt.

„Irgendwann ist es auch mal gut“

Sie hat es weggesteckt und ist mit sich im Reinen, weshalb sie trotz des erneuten zweiten Platzes bei den Titelkämpfen in Basel nicht das Gefühl hatte, es ein weiteres Mal probieren zu müssen. Nicht einmal die WM 2020 vor der Haustüre in Stuttgart bewirkte ein Umdenken. „Irgendwann ist es auch mal gut.“ Die Zeit bei den Juniorinnen eingerechnet, habe sie immerhin neun Jahre lang in der internationalen Spitze mitgemischt und an fünf Welt- sowie vier Europameisterschaften teilgenommen.