Rems-Murr-Sport Von wegen Feiertag: Desolater Auftritt des TVB

Dennoch blieb der TVB zunächst dran an den Hannoveranern, die im Positionsangriff auch nicht eben ideenreich agierten. Nach einer Viertelstunde führte das Heimteam mit 7:5, bis dahin hatte sich der TVB bereits neun Fehlwürfe geleistet. Nach drei Gegentreffern in Folge zum 5:10 nahm Schweikardt eine Auszeit und forderte „mehr Konzentration“ von seinen Spielern.

Beim 12:7 für Hannover erlöste der Trainer seinen Halbrechten Weiß, doch auch Elvar Asgeirsson blieb wirkungslos. Lediglich drei Rückraumtore gelangen dem TVB im ersten Spielabschnitt. Lesjak zog die Bälle längst magisch an, so dass der Tabellenzweite ohne große Anstrengung mit einem komfortablen 13:8 in die Halbzeit ging.

Nach der Pause hatte der TVB beim 15:11 die Chance, auf drei Tore heranzukommen. Doch Patrick Zieker scheiterte per Konter an Lesjak. An der miserablen Trefferquote änderte sich im zweiten Durchgang nichts. Weil nach und nach auch die Deckung löchrig wurde und Jogi Bitter nicht viel Unterstützung bekam, nahm nach dem 17:13 (39.) das Unheil seinen Lauf. Zweimal hintereinander traf Hannover ins leere Tor und spazierte hernach gleich reihenweise unbehelligt durch die TVB-Defensive. Beim 23:13 (44.) führte das Heimteam erstmals zweistellig, Bitter machte für den – gleichfalls bemitleidenswerten – Nick Lehmann Platz.

Die Stuttgarter ergaben sich in der Schlussviertelstunde ihrem Schicksal und schlichen angesichts der auch in dieser Höhe verdienten 19:32-Niederlage deprimiert vom Spielfeld. Auf der langen Heimfahrt blieb ausreichend Zeit, sich zu besinnen. Am Sonntag (13.30 Uhr) gastiert mit den Füchsen Berlin das nächste Spitzenteam in der ausverkauften Porsche-Arena.

TSV Hannover-Burgdorf: Lesjak (1), Ebner; Cehte (6), Martinovic, Patrail (1), Thiele (1), Pevnov (2), Jonsson (5), Böhm (3), Ugalde, Krone (2), Brozovic (4), Olsen (4), Feise, Kastening (1/1), Büchner (2).

TVB Stuttgart: Bitter, Lehmann; Häfner (1), Asgeirsson, Weiß (1), Faluvégi (1), Späth (1), Markotic, Röthlisberger, Zieker (5), Pesevski, Schmidt (7), Wieling (3).

Der TVB hatte in Hannover klar das Nachsehen. Hier streckt sich Nick Lehmann, der nach 45 Minuten für Jogi Bitter eingewechselt wurde, vergeblich: Ilija Brozovic trifft zum 25:15. Foto: Vosshage