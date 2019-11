Beispiel TSV Strümpfelbach Was ist toll daran, in einem Dorfverein zu kicken?

Wer Fußball spielen will in Weinstadt, geht zur SG Weinstadt, dem größten Sportanbieter der Gemeinde. Egal ob er nun in Endersbach, Großheppach, Schnait oder Beutelsbach wohnt. Lediglich der TSV Strümpfelbach hat Fußball noch im Angebot. Aber ist der kleine Verein wirklich eine Alternative zur großen SG? Ja, sagt unser Praktikant Paul Kranzler.