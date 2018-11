Rems-Murr-Sport Wenn der Gegner auf dem falschen Platz wartet

Die SGM AC Beinstein/AC Azzurri Fellbach trägt ihre Heimspiele auf den Plätzen in Waiblingen am Oberen Ring aus. Der Ort ist als erste Spielstätte in den Unterlagen des Württembergischen Fußballverbandes hinterlegt und so wird das auch automatisch im Online-Portal fussball.de angezeigt. Sollte Beinstein/Fellbach mal wo anders spielen, also beispielsweise auf dem Platz in Fellbach, müsste dies manuell geändert werden.

Wer hat den Adresseintrag geändert?

Genau das scheint passiert zu sein. Die Rommelshausener Spieler sahen auf fussball.de – immerhin die offizielle Seite des Verbands –, dass in Fellbach gekickt wird. Im Spielauftrag des Schiedsrichters stand dieselbe Adresse. Nur: Die Beinsteiner hatten keine Verlegung auf einen anderen Platz beantragt. Und so stand die Heimmannschaft wie immer in Waiblingen, Gäste und Schiedsrichter fuhren nach Fellbach.

Wie der falsche Eintrag auf fussball.de zustande kam, „das müssen wir noch klären“, sagt Bezirksspielleiter Ralph Rolli. Ob die Partie nun als ausgefallen gewertet wird oder als Sieg für eine Mannschaft (Welche war auf dem falschen Platz?), ist völlig offen und hängt letztlich davon ab, bei wem der Fehler lag.

Flutlicht beendet Spiel

Da ist es wesentlich einfacher nachzuvollziehen, was beim Bezirkspokalspiel zwischen Zrinski Waiblingen und dem TSV Rudersberg passiert ist. In der 70. Minute beim Stande von 1:4 schaltete sich das Flutlicht automatisch ab. Die Zeitschaltuhr war nicht auf Winterzeit umgestellt worden. Das Licht danach noch einmal einzuschalten, ist nicht möglich.

Wie es in diesem Falle weitergeht, ist auch bereits geklärt. Angesichts des klaren Spielstandes verzichtet Zrinski Waiblingen auf eine Neuansetzung der Partie. „Sehr fair“, findet das Ralph Rolli. Die Rudersberger müssen nicht noch einmal anreisen und stehen in der nächsten Runde.