Rems-Murr-Sport Wie ein Schiedsrichter zum Lebensretter wurde

Emotional wurde es, als Seidl Schiedsrichter Abdullah Toptanci (SRG Waiblingen) auf die Bühne holte und diesen für seine Aktion beim Kreisliga-B-Spiel am 3. Oktober zwischen dem SV Breuningsweiler III und Zrinski Waiblingen II ehrte. In der 8. Spielminute blieb der Torspieler von Zrinski Waiblingen nach einem Zusammenprall mit seinem Gegenspieler am Boden liegen. Toptanci bemerkte, dass der Torspieler die Zunge verschluckt hatte und die Luft wegblieb.

Der Schiedsrichter leistete sofort Erste Hilfe, zog ihm die Zunge wieder nach vorne und legte ihn in die stabile Seitenlage, bis er von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht wurde. Toptanci erhielt für seine vorbildliche Aktion – ohne die der Torwart vermutlich nicht mehr leben würde – nicht nur stehende Ovationen, sondern als Dank auch ein Wochenende in einem Hotel in Wangen.