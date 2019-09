Rems-Murr-Sport Wieder mitgehalten, wieder keine Punkte

Vor der Partie gab’s eine schlechte und eine gute Nachricht aufseiten des TVB: Rudolf Faluvégi musste wegen einer Ellbogenverletzung kurzfristig passen. Dafür meldete sich Robert Markotic nach einer sechsmonatigen Verletzungspause überraschend einsatzbereit. Vorneweg: Der Linkshänder machte seine Sache im rechten Rückraum ordentlich.

Mit 1:7 und 1:8 hatten die Leipziger in den ersten beiden Saisonspielen zurückgelegen und beide Partien noch gedreht. Deshalb wurde das Team von Trainer André Haber vermutlich auch am Dienstagabend nicht zappelig, als es einem 0:3-Rückstand hinterherlaufen musste. Der TVB startete sehr konzentriert. Die Deckung um den Mittelblock Adam Lönn und Manuel Späth stand sicher, vorne waren die Gäste zunächst eiskalt.

Leipzig kam zwar nach und nach besser in die Partie, der starke Linksaußen Lukas Binder glich beim 4:4 (12.) erstmals aus und Marko Mamic sorgte beim 5:4 für die Führung des Favoriten. Der TVB hielt jedoch prima dagegen. Der überzeugende Lönn im linken Rückraum und Sascha Pfattheicher brachten den TVB beim 8:6 (18.) wieder in Vorteil. Das Team von Trainer Jürgen Schweikardt spielte variabel und druckvoll. Und die Defensive hatte den gefährlichen Leipziger Rückraum weitgehend im Griff – ganz gleich, wen Haber aufs Fels schickte. Nach Dominik Weiß’ Treffer zum 10:7 (23.) wurde es still in der Halle. Allerdings nur für zwei Minuten.