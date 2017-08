Rems-Murr-Sport WM-Finale: Hanna Klein wird elfte

Schorndorf/London.

Hanna Klein ist im WM-Finale über 1500 Meter Vorletzte geworden. In einem starken Rennen landete sie mit einer Zeit von 4:06,22 Minuten am Ende auf dem elften Platz. Klein hielt sich lange zurück und lief die kurze Strecke auf der Innenbahn. Am Ende konnte sie mit der Konkurrenz nicht ganz mithalten. Dennoch kann die 24-Jährige von der SG Schorndorf mit ihrem Ergebnis sehr zufrieden sein. Vor 60 000 Zuschauern lief sie zum ersten mal in einem WM-Finale mit.