Rems-Murr-Sport WM-Finale über 1500 Meter mit Hanna Klein

Schorndorf/London.

Hanna klein steht am Montagabend (07.08., 22.50 Uhr im Ersten oder im Livestream) im Finale über 1500 Meter bei der Leichtathletik WM. Als Fünfte zog die 24-Jährige von der SG Schorndorf in 4:04,45 Minuten direkt ins Finale ein. Dabei ließ sie sogar Weltrekordlerin und Titelverteidigerin Genzebe Dibaba aus Äthiopien hinter sich. Schon der Einzug ins Halbfinale war für die Sportlerin ein Riesenerfolg. Am Abend darf sie nun mit elf anderen Läuferinnen um die Medaillien kämpfen.