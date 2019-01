Schorndorf/Waiblingen Hochwasser: Straßen gesperrt

In Schwäbisch-Gmünd sei es an der Rems bereits kurz vor Mitternacht zu einem Hochwasser gekommen, wie es einmal alle zehn bis 20 Jahre vorkommt, so der Hydrologe. Seither war der Pegelstand aber wieder gesunken.

In Schorndorf wurde seit Sonntagnachmittag die Lage an der Rems und den Nebengewässern beobachtet. Wegen Überschwemmungen beziehungsweise drohenden Überschwemmungen wurden der Fahrradweg an der Querspange West Richtung Kläranlage und Weiler und die Fußgängerunterführung Waiblinger Straße Ecke Grafenbergweg/Mittlere Uferstraße gesperrt. Laut Oberbürgermeister Matthias Klopfer waren Feuerwehr, Zentrale Dienste, der Wasserverband Rems, die Stadtenwässerung und Personal des Fachbereichs Infrastruktur in der Nacht im Einsatz.

Die Straße zwischen Hohenacker und Hegnach ist wegen Hochwassers derzeit (Stand 9 Uhr) ebenfalls gesperrt. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Im Kreis Ludwigsburg ist die Kreisstraße zwischen Hohenhaslach und Sersheim überflutet und in beide Richtungen gesperrt.

Wasserstände stiegen rasch an

In Heidelberg sowie in Eberbach und Neckargemünd (beide Rhein-Neckar-Kreis) drohten bereits am frühen Montagmorgen Straßen entlang des Neckars überspült zu werden. Die Polizei war im Einsatz, um Autos aus den gefährdeten Bereichen zu entfernen.

Schwerpunkte seien am Montag der nordöstliche Landesteil sowie der Schwarzwald, sagte der Hydrologe. Dort seien vereinzelt Hochwasser möglich, wie sie etwa alle zwei bis fünf Jahre einmal vorkommen. Am unteren Neckar wird gegen Montagabend ein etwa zweijährliches Hochwasser erwartet.

In der Nacht waren die Wasserstände rasch gestiegen, so der Hydrologe. Im Laufe des Tages werde das eher "gedämpft" weitergehen.