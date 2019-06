Remsbahn Nach Chaos-Start: Züge fahren pünktlich

Zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen gleich am ersten Tag im morgendlichen Berufsverkehr, das war kein guter Start für den neuen Betreiber auf der Remsbahn. Ein Softwarefehler führte offenbar dazu, dass die IRE-Züge zwischen Stuttgart und Aalen ausfielen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Dem Vernehmen nach gibt es in den Zügen massive Probleme bei den Trittbrettern. Die Türen öffnen spät und können nicht mehr geschlossen werden. Die Folge: Verspätungen.

Trittbrett macht keine Probleme - weil es meistens gar nicht ausfährt

Am Mittwoch ist die Lage anders. Die Züge sind pünktlich und auch der Schiebetritt macht keine Probleme. Weil er die meiste Zeit offenbar gar nicht ausfährt. Ein Sprecher von Go-Ahead bestätigt: wo es nicht zwingend notwendig sei, würden die Trittbretter an den Türen der neuen Züge an den Bahnsteigen vorerst nicht ein- und ausgefahren, um ein Blockieren wie an den Vortagen zu vermeiden. Die Funktion müsse nun erst für jeden Bahnhof individuell angepasst werden. Außerdem werde weiter geprüft, warum die Ansagen an den Bahnsteigen nicht funktioniert haben.

Unser Kollege jedenfalls hatte am Mittwoch Morgen keinerlei Probleme bei seiner Fahrt von Stuttgart nach Plüderhausen und wieder zurück. Seine Verbindungen waren pünktlich auf die Minute. Fast, in Plüderhausen musste er zwei Minuten auf seinen Zug warten.